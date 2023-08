Incidente di Amalfi | skipper indagato per omicidio e naufragio colposi | “La donna era a prua | sbalzata nell’impatto”

(Di sabato 5 agosto 2023)colposo ecolposo. Sono le ipotesi di reato su cui indaga la procura di Salerno dopo la tragica morte dell’editrice statunitense Adrienne Vaughan. La 44enne, presidente della divisione Usa della casa editrice Bloomsbury, si trovava a bordo del gozzo di nove metri che lo scorso giovedì 3 agosto si è scontrato contro un veliero di fronte a Furore, in Costieratana. Secondo il procuratore capo Giuseppe Borrelli, stava “sulladel motoscafo, sul prendisole, ed è statain mare”. L’unicoè loElio Persico, risultato positivo ai test tossicologici. I pm dovranno accertare se l’uomo, ricoverato in ospedale, stesse al telefono al momento dell’impatto e se le sostanze presenti nel suo sangue possano aver inficiato le sue ...

Turista morta ad Amalfi, la Procura indaga per omicidio colposo e naufragio

