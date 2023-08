Incidente Amalfi | skipper positivo a alcol e droga | è accusato di omicidio colposo

(Di sabato 5 agosto 2023)e naufragio. Sarebbero questi i reati ipotizzati per la terribile collisione avvenuta giovedì pomeriggio nello specchio di mare compreso tra il Fiordo di Furore e il Capo di...

... che ieri hanno prestato soccorso alle persone coinvolte nell'nautico che, nonostante gli ... a causa delle gravissime ferite riportate alla testa e al braccio, al molo darsena di. Mi ...E nella puntata andata in onda oggi, con la prima parte come sempre dedicata ai casi di cronaca più importanti del Paese, i due conduttori si sono occupati dell'di, avvenuto in ...La vittima che era appena arrivata ad, è Adrienne Vaughan, 45 anni, presidente della filiale ... Sull'è stata aperta un'inchiesta, le due imbarcazioni sono state post sotto sequestro e ...

Scontro in ad Amalfi, morta la presidente della casa editrice di Harry Potter VIDEO AGI - Agenzia Italia

«La cosa che più mi fa male e, soprattutto, che mi è rimasta impressa nella mente sono quei due bambini seduti su una panchina del porto di Amalfi che, alle 11 di sera, ...Le indagini della Guardia Costiera di Amalfi e dei carabinieri sono coordinate dal pm Marinella Guglielmotti. L'ipotesi di reato va dall'incidente all'omicidio colposo aggravato dall'uso di alcol e ...