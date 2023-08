Incidente Amalfi | skipper indagato | l’indiscrezione del marito della vittima

... legale difensore del 30enne alla guida dell'imbarcazione, coinvolta in uncon un veliero nelle acque di Furore, in Costiera Amalfitana, in cui è morta Adrienne Vaughan, la turista ......anni - della coppia di turisti americani rimasti coinvolti nell'in mare, che ha provocato la morte della donna. "In un primo momento sono intervenuti i servizi sociali del comune di, ...Dopo aver visitato Roma, i quattro americani avevano deciso di soggiornare in Costa d'. E giovedì pomeriggio avevano deciso di fare un'escursione in mare. La dinamica dell'non è stata ...

Incidente ad Amalfi, il video dello scontro tra motoscafo e veliero Sky Tg24

Incidente choc ad Amalfi in cui è morta una turista americana, cos'è successo davvero La procura di Salerno lavora su due ipotesi di reato - omicidio colposo e naufragio colposo - nelle indagini sull ...Lo ha detto il procuratore Giuseppe Borrelli parlando dei due figli minorenni - una ragazza di 12 anni ed un bimbo di 8 anni - della coppia di turisti americani rimasti coinvolti nell'incidente in ...