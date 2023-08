Incidente Amalfi | lo skipper Persico accusato di omicidio colposo e naufragio

(Di sabato 5 agosto 2023) Loal timone della barca che, questo giovedì 3 agosto, si è scontrato con un’imbarcazione causando la morte della turista americana Adrienne Vaughan è indagato per. A confermarlo, il procuratore capo di Salerno Giuseppe Borrelli. Nel dettaglio, le indagini si concentreranno anche sulla rotta e la velocità dei due natanti Segui su affaritaliani.it

Leggi anche, figli della turista morta Adrienne Vaughan affidati ai proprietari dell'hotel. Rischiavano gli assistenti sociali, Il video dello scontro tra barche e la morte ...Lo skipper Elio Persico, al timone dell'imbarcazione sulla quale ha perso la vita l'americana Adrienne Vaughan in seguito all'in mare ad, è indagato per omicidio colposo e naufragio . Lo ha comunicato in conferenza stampa il procuratore capo di Salerno, Giuseppe Borrelli, facendo punto sulle indagini dello ...Il marito della vittima: 'Stava sempre al ...

Incidente ad Amalfi, il video dello scontro tra motoscafo e veliero Sky Tg24

che ora, in attesa dell’arrivo dei loro familiari dall’estero, sono stati affidati alle cure dei titolari dell’hotel prenotato. Il giorno prima avevano visitato tutti insieme Roma. Poi l’arrivo ad ...Amalfi, le ultimissime sull'incidente tra barche che è costato la vita a Adrienne Vaughan, presidente della società editrice che pubblica - fra gli altri - Harry Potter.