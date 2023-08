Incendi Sicilia | allarme diossina a Palermo

(Di sabato 5 agosto 2023) Arpa: "Sostanza nell'aria 35 volte oltre la norma" E’, dove l’Arpaha rilevato una presenza della sostanza tossica, sviluppata dopo glidei giorni scorsi, che supera di 35 volte i dati nella norma. Ecco quanto si legge nel rapporto dell’Arpa pubblicato ieri sera: “La determinazione di diossine sull’aria campionata nei pressi della località Inserra, all’ingresso del residence sito in via Costantino dalle ore 22.20 del 25/07/2023 alle ore 23.20 del 26/07/2023 ha restituito una concentrazione pari a 116 TE fg/m3. La determinazione di diossine sull’aria campionata nel P.O. Villa delle Ginestre dalle ore 11.30 del 25/07/2023 alle ore 10.30 del 27/07/2023 ha restituito una concentrazione pari a 3.531 TE fg/m3”, dunque con un aumento che supera 35 volte la norma. “I ...

PALERMO (ITALPRESS) - È ancora alto il valore della diossina presente in alcune zone di Palermo dopo gli incendi divampati il 24 luglio e che si erano estesi anche alla discarica di Bellolampo. In una ...Lo dicono i dati contenuti nell'ultimo rapporto di Arpa Sicilia in cui vengono riportati gli esiti dei nuovi esami di campionamento dell'ambiente dopo l'incendio divampato lo scorso 24 luglio nella ...