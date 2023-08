“In Ue estremisti dell’elettrico Con la Cina la lotta è impari”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 5 agosto 2023) La mobilità elettrica non è l’unica soluzione per il futuro delle auto. Questa la linea dura ma decisa, tracciata da Luca De Meo, CEO di Renault, durante una recente intervista che ha riportato il focus su una questione chiave: l’elettrico è davvero l’unica strada percorribile? “L’auto elettrica è una rivoluzione per i ricchi”, ha affermato De Meo dal Viva! Festival, kermesse di musica elettronica a Locorotondo, in Puglia. Per il Ceo i costi di acquisto delle vetture elettriche sono ancora troppo alti. Nonostante gli sforzi nel ridurre i costi di gestione, il prezzo iniziale rimane una barriera potente per molti consumatori. Il vantaggio dellaDe Meo riconosce il dominio dellanel mercato delle auto elettriche, visto il vantaggio tecnologico e l’alta disponibilità delle terre rare necessarie a costruire le batterie. “Costruire una vettura a ...