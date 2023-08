Insonopesanti i danni provocati dalle inondazioni che hanno colpito buona parte del Paese negli ultimi giorni. Il premier Robert Golob, che ha presieduto una seduta straordinaria del ...... a causa dell'ondata di maltempo che ha investitoe Craoazia, hanno preferito abbreviare ... Il traffico, pursostenuto, non ha ancora raggiunto i livelli dell'esodo estivo dello scorso ...... infatti, un evento sismico di magnitudo 3 è classificato come terremoto "leggero"e ... La terra trema trae Croazia. Nelle ultime settimane, una forte scossa di terremoto è stata ...

In Slovenia molto pesanti i danni causati dalle alluvioni - Notizie ... Agenzia ANSA

In Slovenia sono molto pesanti i danni provocati dalle inondazioni che hanno colpito buona parte del Paese negli ultimi giorni. Il premier Robert Golob, che ha presieduto una seduta straordinaria del ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile ... (ANSA) - BELGRADE, AUG 5 - As Slovenia deals with ...