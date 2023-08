Imprese italiane sempre più digitali | ormai lo sono il 57%

(Di sabato 5 agosto 2023) Il digitale cresce tra leche in maggioranza utilizzano abitualmente il web per i loro affari, anche se resta marcato il divario fra il Centro - Nord ed il Sud del Paese. E' quanto ...

Il digitale cresce tra leche in maggioranza utilizzano abitualmente il web per i loro affari, anche se resta marcato il divario fra il Centro - Nord ed il Sud del Paese. E' quanto mostrano le elaborazioni ...Tra maggio 2023 e maggio 2022) i prestiti bancari alle(società non finanziarie) sono calati del 5% ( - 33,3 miliardi di euro) e tra i 20 Paesi dell' Eurozona solo Cipro ha avuto un risultato peggiore del nostro. Tra i big, invece, spicca ...Ancora un balzo degli utili per le prime cinque grandi banchenel primo semestre: ... saliti fino al 4,25%, l'attività bancaria tipica, cioè i prestiti ae famiglie, è tornata ad ...

Italia ultima in Ue per prestiti delle banche a imprese Tiscali Notizie

Il digitale cresce tra le imprese italiane che in maggioranza utilizzano abitualmente il web per i loro affari, anche se resta marcato il divario fra il Centro-Nord ed il Sud del Paese. E' quanto ...Il via libera anche alla Camera dei Deputati per il Ddl delega per la riforma fiscale: ma vediamo insieme come cambiano e se e quanto si riducono le tasse in Italia. Il provvedimento conta 23 articoli ...