(Di sabato 5 agosto 2023) Nel Partito democratico le europee sono attese con grande trepidazione e in attesa di vedere se Schlein riuscirà a tenere la quota di sopravvivenza fissata al 20% sono in molti a organizzarsi. Gli ultimi in ordine temporale sono i «lettiani», o Neoulivisti, che il 22 e 23 settembre si ritroveranno a Iseo in provincia di Brescia. «Crea! L'Italia che faremo», la corrente che fa riferimento all'ex segretario Letta.