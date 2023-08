Ilary Blasi beccata a baciare un’altra persona famosissima | Bastian la prenderà malissimo

(Di sabato 5 agosto 2023), la splendida showgirl romana,unache non è. Come lail suo lui? Ci avevano appena regalato sui Social, in particolare sul seguitissimo e super aggiornato Profilo Ufficiale Instagram di lei, tanti begli scatti della loro vacanza d’amore in Brasile, e ora lei che fa? Si mette acome se niente fosse? Tanto più che si tratta di una vera e propria star. Lei non può negare perché esistono gli scatti che parlano molto chiaro a riguardo. Che cosa mai sarà successo da indurla a ciò? Eppure la sua storia con l’affascinante imprenditore tedesco sembrava procedere a gonfie vele. Lui ha conosciuto pure i suoi tre figli con i quali ha legato ...

ancora bagarre tra l ex coppia dello showbiz che si sfida a colpi di sms davanti al giudice per stabilire chi ha tradito per primo l altro. Situazione alla deriva per Francesco Totti e, che dopo i battibecchi sui Rolex, le borsette, le scarpe firmate e la villa all Eur, aggiunge un nuovo capitolo alla diatriba ...al mare in Sardegna sfoggia una collana dal costo proibitivoal mare in Sardegna: i selfie al naturalesi trova in vacanza in Sardegna e ha sfoggiato una collana ...... aveva 16 turisti a bordo Ponti a rischio crollo a Olbia, revocato il sequestro: 'Avanti con i lavori'sulla barca in Costa Smeralda, il messaggio per Totti Condividi l'articolo

Spettacolo Cagliari - 04/08/2023 20:07 - La sempre affascinante Ilary Blasi sta godendo di una vacanza al top in Sardegna, precisamente nella meravigliosa Costa Smeralda. La showgirl ...Le due showgirl avvistate insieme in un locale in Sardegna, dove stanno trascorrendo le vacanze e hanno dato spettacoli un pista: tutti i dettagli ...