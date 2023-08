Il West Ham è pronto a negoziare con i giganti della Premier League per un centrocampista da 40 milioni di sterline

(Di sabato 5 agosto 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Mentre la nuova stagioneappare all’orizzonte, ilHam United sembra essere finalmente in grado diper unda 40di. David Moyes sarà sicuramente felice di far entrare un po’ di sangue nuovo dalla porta mentre entra nell’ultima settimanapre-stagione come unico allenatore senza un nuovo acquisto a bordo. Con Declan Rice venduto all’Arsenal e Gianluca Scamacca sul punto di trasferirsi all’Atalanta, gli Hammers sono in realtà in una posizione peggiore rispetto alla finestagione 2022/23, e questo nonostante siano i vincitori in carica dell’Europa Conference. Secondo fonti di ...

Perso Gianluca Scamacca, che è diretto a Bergamo dopo che l'Atalanta ha superato l'Inter senza tanti complimenti e presentato l'offerta giusta al, i nerazzurri non hanno perso tempo e si sono subito fiondati sul prossimo obiettivo. Si tratta di Folarin Balogun , che in realtà è sempre stato in cima alle preferenze dell'Inter: il ...Intanto l'ex Inter e, già allenato da Mourinho, è rimasto fuori dall'amichevole contro l'AZ a scopo precauzionale per un affaticamento al flessore . Getty Images Ibanez può finanziare il ...Alla fine sarà nerazzurro, ma non dell'Inter: Gianluca Scamacca, proveniente dal, è atterrato a metà pomeriggio all'aeroporto di Roma Ciampino. Poche parole per il nuovo centravanti orobico:...

Oggi nel tardo pomeriggio ripresa degli allenamenti alla Pinetina con la dirigenza che ha sfruttato l'occasione per fare il punto della situazione con l'allenatore dopo il passaggio di Scamacca all'At ...La Fiorentina ha individuato in Mbala Nzola il rinforzo prioritario per l'attacco. Italiano conosce bene l'attaccante per averlo allenato ...