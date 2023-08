Il rebus eterno della casa

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 5 agosto 2023) Il recente dibattito innescato dagli studenti in tenda per protesta contro il caro affitti nelle grandi città italiane ci interroga sui problemi abitativi che localmente possono differire, ma in generale sono condizionati da normative sempre più asfissianti. Già negli anni ‘50 Giancarlo De Carlo se ne lamentava, arrivando a concludere trent’anni dopo che “La tipologia ha smesso di essere catalogazione analitica a posteriori ed è diventata rassicurante ideologia a priori”. Giordana Ferri e Alessandro Scandurra offrono ora in un pamphlet dal titolo enigmatico,(LetteraVentidue) una serie di domande e di spunti su come si debba o possa abitare nel XXI secolo. Possibile che ancora oggi lasia intesa come una brutta copia sempre più ristretta degli interni borghesi ottocenteschi, ovvero sala da ...