Il ragazzo della piscina | la recensione | un thriller privo di tensione ed erotismo

Leggi su movieplayer

(Di sabato 5 agosto 2023) Lade Il, film dove madre e figlia finiscono entrambe nel mirino di un, assunto per pulire la, che non tarderà a manifestare tendenze psicopatiche. Stasera su Rai 2 e disponibile su RaiPlay. Gale, donna di mezz'età ma ancora affascinante, si è appena trasferita insieme alla figlia diciottenne Becca in una nuova villetta unifamiliare, con tanto diannessa. Gale è reduce da un recente divorzio dopo aver scoperto il tradimento da parte del marito, che ora si sta frequentando con una donna molto più giovane di lui. Una situazione che ha creato non pochi dissidi all'internofamiglia e che rischia di riflettersi anche nel contrastato rapporto tra lei e Becca. Come vi raccontiamo nella ...