Cenat è stato portato via dalla polizia per "ragioni di sicurezza", ma per lui potrebbe scattare la denuncia: non aveva avvertito la polizia dele non aveva chiesto permessi, per cui il...Il modo in cui è stato organizzato il, un evento enorme che si svolge ogni quattro anni, e ... Un genitore del nord - est'Inghilterra, la cui figlia di 16 anni è al campo, ha detto alla Bbc ...... mentre le forze'ordine stimato che circa 2.000 persone si siano presentate alpromosso online da Kai Cenat . Chi è lo youtuber. L'influencer, riferisce l'agenzia Ansa, ha sei milioni e ...

Il raduno dell'influencer Kai Cenat scatena il caos a New York, arrestato TGLA7

Si sono registrate diverse interruzioni dei trasporti pubblici oltre che ritardi, mentre le forze dell’ordine stimato che circa 2.000 persone si siano presentate al raduno promosso online da Kai Cenat ...Domenica a Bagnaia si svolgerà l'VIII raduno di auto e moto d'epoca in memoria di Isidoro Biscarini. Ritrovo alle 8, benedizione alle 9.45, tour e pranzo con premi. Un'occasione imperdibile per gli ap ...