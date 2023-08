Il Psg ha offerto Neymar al Barcellona come parte dell’accordo Dembelé

(Di sabato 5 agosto 2023) I parigini pensano di rinunciare al brasiliano per farlo partire in prestito verso. Tutto per arrivare a Ousmane

Ilfa sul serio per Ousmane Dembelé . I francesi lo vogliono nella loro rosa per la prossima ... Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il club parigino hail brasiliano in ...La crisi passata dai due è ormai nota in tutto il mondo, soprattutto per l'infedeltà dell'ex... "É vero, ci sono state molte conversazioni e mi sonodirettamente per aiutare la mia ex ...... ma il giocatore è tentato dal Fenerbahce, che gli hanno3 milioni d'ingaggio, più del ... In parallelo c'è anche la trattativa colper Renato Sanches, che potrebbe sbloccarsi in settimana: ...

PSG, OFFERTO NEYMAR IN PRESTITO AL BARCELLONA NELL'OPERAZIONE DEMBELÉ - Sportmediaset Sport Mediaset

Perso SCAMACCA i nerazzurri potrebbero tornare su BALOGUN. Per il centrocampo l'obiettivo dei giallorossi è sempre RENATO SANCHES del Psg ...Il Psg non ha intenzione di fare sconti e, soprattutto, di perdere Mbappè a zero. Secondo quanto riportato da Le Parisien il patron del club Nasser Al ...