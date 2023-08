Il Pd è proprio allergico a Schlein | dopo Bonaccini pure Letta si fa la corrente

Leggi su iltempo

(Di sabato 5 agosto 2023) Nel Partito democratico le europee sono attese con grande trepidazione e in attesa di vedere seriuscirà a tenere la quota di sopravvivenza fissata al 20% sono in molti a organizzarsi. Gli ultimi in ordine temporale sono i «lettiani», o Neoulivisti che dir si voglia, che il 22 e 23 settembre si ritroveranno a Iseo in provincia di Brescia. Le informazioni ancora sono poche, ma è già trapelato il nome: «Crea! L'Italia che faremo». Anche sui partecipanti si sa ben poco, sicuramente ci sarà Beatrice Lorenzin che sui social ha postato la locandina dell'evento annunciando «sarò a Iseo per discutere di quello che accade e vogliamo far accadere in Italia e in Europa». Un altro nome sicuro è quello di Marco Meloni, ex Margherita ed ex capodi. Dovrebbe esserci anche Toni Ricciardi, Anna Ascani, Matteo Mauri, Ilenia ...