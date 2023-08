Il Papa ai giovani | aiutate gli altri a rialzarsi

(Di sabato 5 agosto 2023) Ilinvita iad aiutare gli. "Gli alpini che amano salire sulle montagne" dicono in un canto che "ciò che importa non è cadere ma non rimanere a terra. E' una cosa bella",...

Ilinvita iad aiutare gli altri a rialzarsi. "Gli alpini che amano salire sulle montagne" dicono in un canto che "ciò che importa non è cadere ma non rimanere a terra. E' una cosa bella", ...Leggi Anche Gmg, ila Fatima: 'Chiesa accogliente, le porte sono aperte a tutti' 'Aiutate gli altri a rialzarsi' Ilha invitato iad aiutare gli altri a rialzarsi. 'Gli alpini che amano salire sulle montagne' dicono in un canto che 'ciò che importa non è cadere ma non rimanere a terra. È una cosa bella'...- - > La veglia eucaristica con ilal Parque Tejo di Lisbona . La storia della Chiesa ci consegna nel suo percorso secolare una certezza: il Signore Gesù vivo e vero presente nell'Ostia. Testimoni di questa certezza e che si sono ...

Il Papa apre la Gmg: giovani, Dio vi ama. Nella Chiesa c'è spazio per tutti Vatican News - Italiano

Che grande dono essere giovani in questa notte di Lisbona, stare con il Papa ad adorare, ascoltare il silenzio, farlo entrare come un ospite atteso, finalmente parte di sé. Dentro la veglia, avvolti ...Papa Francesco dopo aver incontrato, in forma privata, presso il Colegio de S.Joao de Brito, i membri della Compagnia di Gesù presenti in Portogallo, è arrivato al Parque Tejo per la Veglia con i ...