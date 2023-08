Magnini e compagnia ad inaugurare il nostrocorso d'eccellenza. Col tempo, pur senza quella ...(26). Segnaliamo anche lo storico ed inedito tris di Titoli del cinese Qin Haiyang nella Rana ...Ceccon citato da, Ceccon intervistato da Sportweek per presentare i Mondiali, Ceccon su ... si era rivelato al pubblico con il successo nei 100 dorso in cui aveva realizzato anche il...Ilidolo è Marchand (L - R) Gold medallist France's Leon Marchand celebrates with former US swimmer Michaelduring the medals ceremony for men's 400m medley swimming event during the ...

Il nuovo Phelps aveva freddo in piscina. Il francese Marchand, tre ori mondiali, si era dato a judo e rugby Il Foglio

Ai mondiali di Fukuoka ha battuto il record della leggenda statunitense nei 400 metri misti. La Francia si gode l'ennesimo fuoriclasse in vista delle Olimpiadi di Parigi ...L’atleta francese sarà il primo sportivo a essere sponsorizzato da Lmvh ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La maison guidata da Pietro Beccari arricchisce il suo portafoglio di campioni che include, t ...