Il Napoli ha scelto Natan come erede di Kim Assalto a Koopmeiners

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 5 agosto 2023) Finalmente si completa la difesa dei partenopei. Dopo aver sondato diversi profili per individuare l’di Kim, passato al Bayern Monaco, Ilha, centrale brasiliano, classe 2002, del Red Bull Brigantino. I campioni d’Italia hanno però in serbo un altro colpo, questa volta a centrocampo dove l’obiettivo è l’olandesedell’Atalanta. ILHA: LE CIFRE DELL’ OPERAZIONE La trattativa è in dirittura d’arrivo con i due club pronti a scambiarsi i documenti. L’ affare è stato definito per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, mentre al giocatore andranno circa 5 milioni. Ilha cosi sciolto le riserve dopo aver capito che gli altri profili sondati, su tutti Danso e Kilmann, ...