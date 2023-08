Il Napoli blinda Di Lorenzo | contratto rinnovato fino al 2028

1 Iluno dei suoi gioiellini. Si tratta di Giacomo Raspadori che era arrivato in Azzurro dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto e quasi un mese dopo il riscatto ufficiale per 25 ...Accanto alle sicure Roma, Milano, Torino e, resta un solo slot libero che si contenderanno ... ma di fattola decisione che verrà presa dall'Uefa il 10 ottobre prossimo, in cui verranno ...Molto attivo pure ilche stringe per Danso (Lens) eZielinski fino al 2027. Stessa durata con la quale De Laurentiis spera di trattenere Osimhen, su cui c'è sempre il PSG per il dopo ...

Il Napoli blinda Russo, gioiello 2005 della Primavera: rinnovo fino al 2027 Tutto Napoli

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, vestirà la maglia azzurra fino al 30 giugno 2028. Il rinnovo quinquennale del contratto, già annunciato nei giorni scorsi, è stato ufficializzato poco fa s ...Botta e risposta dal sapore agrodolce quello tra i tassisti napoletani e l’assessore alla Polizia municipale Antonio De Iesu. I complimenti fatti all’ex questore dalla categoria per ...