Il grido di libertà delle donne iraniane ignorato in Occidente

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 5 agosto 2023) A distanza di dieci mesi dal barbaro assassinio di Mahsa Amini, in Iran la polizia morale ha cominciato a presidiare di nuovo strade, piazze e luoghi di ritrovo. Con Irene Testa, tesoriera del Partito radicale impegnata nella difesa dei diritti, abbiamo voluto parlareproteste a Teheran e dell’atroce repressione che colpisce giovani e dissidenti politici nel regime degli ayatollah. La repressione LORENZO CIANTI: Il portavoce della polizia iraniana, Said Montazer al Mahdi, ha annunciato il ritorno della polizia morale nelle strade dieci mesi dopo la morte di Mahsa Amini. Le violenze non si sono mai placate, inutile sottolinearlo. IRENE TESTA: Quanto accaduto non mi meraviglia affatto. Negli scorsi mesi le grandi cittàsono state tappezzate di telecamere per ...