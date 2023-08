Il governo precedente non mi sembra di destra Elisa Isoardi | lo sfogo | schiaffone politico

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 agosto 2023) La carriera dista riacquistando quota. La scorsa stagione il ritorno in Rai, dove ha condotto sul secondo canale Vorrei dirti, che però non è andato bene. Ciò nonostante, per la prossima stagioneverrà promossa su Rai 1, dove condurrà Linea Verde Life, prima puntata il prossimo 16 settembre. E ora la conduttrice si racconta e si toglie qualche sassolino dalla scarpa in una lunga intervista concessa al settimanale Gente, dove si è anche sbottonata sul difficile periodo che ha vissuto alla Prova del Cuoco. Lainfatti ammette: "Dopo la chiusura de La Prova del Cuoco ero spenta e smarrita. La fase che sto vivendo oggi è di rinascita, di sguardo nuovo sulla vita, di maggiore consapevolezza, come donna e come professionista. Mi sento più credibile, più forte, più ...