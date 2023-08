Il governo è stufo dei costi esorbitanti della spesa | la soluzione sui prezzi

Leggi su iltempo

(Di sabato 5 agosto 2023) Dal primo ottobre scatterà il trimestre anti inflazione sul carrello. È quanto prevede il protocollo di intesa sottoscritto ieri dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e dai rappresentanti delle associazionidistribuzione moderna e del commercio tradizionale, che ha l'obiettivo di accelerare il processo di rientro dell'inflazione già in corso negli ultimi mesi e che è proseguito anche a luglio. «Con il paniere calmierato siamo convinti di poter dare un definitivo colpo all'inflazione riconducendola a livelli naturali. Proprio ieri (giovedì ndr) secondo i dati Ocse, l'inflazione in Italia nell'ultimo mese scende dal 7,6% al 6,4%, con un calo di 1,2 punti percentuali, maggiore a quello registrato nell'area Ocse dove l'indice deial consumo si è ridotto in media dello 0,8%. Un ...