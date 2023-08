Il Giappone di Miyazawa fa paura | Bonmatì guida la Spagna nella storia

Nel secondo incontro 3 - 1 delsulla Norvegia : un'autorete di Engen dopo 15 minuti sblocca la partita ma Reinte dopo 5 minuti trova il pari. Nella ripresa prima Shimizu al 5 poial ...La Norvegia stata piegata 3 - 1 dal, salutando gi allo stadio degli ottavi di finale i Mondiali. Il match stato sbloccato dall'... Shimizu ehanno chiuso definitivamente la ......3 - 1 a Wellington sulla Norvegia grazie ad un autogol di Engen e le reti di Shimizu enella ripresa. Momentaneo pareggio scandinavo con Reiten nel primo tempo. Nei quarti il...

Il Giappone di Miyazawa fa paura, Bonmatì guida la Spagna nella ... ilGiornale.it

Giappone vs Norvegia, vittoria ancora una volta netta e convincente da parte della nazionale nipponica che porta il timbro di una delle giocatrici più spettacolari del mondiale, Hinata Miyazawa ...Il secondo match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile vede il successo del Giappone sulla Norvegia per 3-1. Le asiatiche, che avevano vinto il Gruppo C nella prima fas ...