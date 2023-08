Il giallo della piccola Kata e gli orrori dell' hotel Astor | arrestate quattro persone | c' è anche lo zio

C'è una svolta nelscomparsapiccola Kata, a Firenze lo scorso 10 giugno. La Dda di Firenze ha dato esecuzione stamani a quattro misure di custodia cautelare, firmate dal gip del tribunale di Firenze, ...... un vero e propriosu studi contraffatti, stipendi milionari e una serie di accuse infamanti.manipolato e utilizzato dei dati fasulli in particolare in alcuni studi legati (ironiasorte) ...L'ultimo bollettino del ministeroSalute, che monitora 27 capoluoghi, indica per oggi e ... ieri unico bollino rosso (massima allerta caldo, livello 3), oggi passerà al(allerta 1) e ...

Il giallo della piccola Kata e gli orrori dell'hotel Astor: arrestate ... Gazzetta del Sud

La Dda di Firenze ha dato esecuzione stamani a quattro misure di custodia cautelare, firmate dal gip del tribunale di Firenze, nei confronti di peruviani coinvolti nel cosiddetto «racket delle camere» ...C'è una svolta nel giallo della scomparsa della piccola Kata, a Firenze lo scorso 10 giugno. La Dda di Firenze ha dato esecuzione stamani a quattro misure di custodia cautelare, firmate dal gip del tr ...