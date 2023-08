Il futuro della ricerca | a colloquio con Giulio Tarro

Leggi su ildenaro

(Di sabato 5 agosto 2023) di Bianca Desideri Abbiamo incontrato il professor, nato a Messina, napoletano di adozione, infettivologo di fama internazionale, allievo di quell’Albert Sabin che fu padre del vaccino contro la poliomielite, virologo e primario emerito dell’Azienda Ospedaliera “D. Cotugno” di Napoli, PresidenteFondazione de Beaumont Bonelli per le ricerche sul cancro, uomo che ha dedicato la sua vita allae alla medicina, per parlare die tecnologia. Professore, è stato allievo di Albert Sabin, scopritore del vaccino contro la poliomielite, quanto è stata importante per lei quell’esperienza?Albert Sabin ha parlato sempre di progressoscienza con scoperte non fini a se stesse, ma con obiettivo il valore sociale...