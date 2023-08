Il dottor Zivago | chi diceva che il romanzo di Pasternak sembrava infilmabile?

E la sera che debuttò in Nazionale, ragazzi della Generazione Z, dovevate esserci: a Mosca, sotto una tormenta di neve da, entrò dalla panchina in braghini corti per sostituire l'...Anno fortunato quel '57 perché Giangiacomo pubblica in anteprima mondiale ildi Boris Pasternak , censurato in Unione Sovietica. È stato il primo best seller dell'editoria mondiale. Nel ...A suggellare la serata, ultima, ma non ultima, la performance della grande cantante lirica Irina Yakobchuk , sulle note deldi David Lean, il commovente "Tema di Lara" di Maurice Jarre. ...

Pas de deux | Copertine | Il Dottor Zivago Il giornale dell'Arte

La «valorizzazione» della cultura è la capacità di avvicinare a più gente possibile a musei, libri e opere musicali ...La prima edizione del Dottor Zivago, stampata da Feltrinelli nel 1957, mi fu regalata quando avevo una quindicina d’anni. É quella originale, la prima uscita in Italia, con la sua sobria copertina gri ...