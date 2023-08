"Il cobra non è politically correct..."

Leggi su panorama

(Di sabato 5 agosto 2023) L’insofferenza per le dittature dell’ideologia, l’amicizia con Lucio Dalla, gli incontri in panetteria con David Bowie, la collaborazione con Elton John : racconti di un’artista «Spettacolare». «Ho iniziato a esibirmi con una band a 10 anni. Ci chiamavamo Telly e i, facevamo le prove in un cinema che aveva in gestione mia zia, e i concerti nelle parrocchie intorno a Castelfranco Veneto. Con una grande incognita: mia madre Teresita che faceva irruzione in platea armata di scopa o battipanni e interrompeva lo spettacolo. Quante figuracce mi ha fatto fare in quelle domeniche pomeriggio…». Storie di vita e di musica raccontate da Donatella Rettore, icona del pop rock italiano (ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo insieme a Ditonellapiaga), che ha da poco pubblicato in collaborazione con il duo Legno, Spettacolare, uno dei singoli più intriganti dell’estate. ...