"Il 17 agosto 2016 il mio Luca è rinato"

(Di sabato 5 agosto 2023) Ogni anno, d'estate, quando leggo di bambini che muoiono annegati rivivo quel dolore e quel senso di colpa che mi fa esplodere il cuore. Siamo esseri umani. Non siamo infallibili. Per cui prima di ...

'Eradel' racconta 'ed eravamo in vacanza in Spagna, a Palma di Maiorca, avevamo preso in affitto una casa con la piscina. Una sera dopo cena eravamo tutti dentro a fare qualcosa, io ero ...Albinati, premio Stregacon 'La scuola cattolica', firma la postfazione di '', romanzo di esordio di Rocco Carbone, lacerante e ineluttabile, da poco in libreria, che segue l'uscita del ......piu' della meta' delle Regioni non hanno reso strutturali i servizi per cui erano stati stanziati i fondi nel- 2017". Cosi' Gianmario Gazzi, presidente dell'Ordine Assistenti Sociali. 5...

Pubblicazione circolare - Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016

Alba in quota 2023 eventi di agosto: tre concerti sul Corno d'aula e sul Ghiacciaio Presena all'alba del 6, 16 e 25 agosto. Scopri quali cantanti si esibiranno.Domenica 6 agosto i 40 FINGERS in concerto a Roatto per Monferrato On Stage Prosegue l’8ª edizione del MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante che unisce enogastronomia e musica per valorizzare e ...