IFK Norrkoping vs IFK Goteborg – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 5 agosto 2023) L’IFK, in difficoltà, cercherà di ottenere due vittorie su due in Allsvenskan quando lunedì 7 agosto si recherà a. La squadra ospite si presenterà all’appuntamento forte della vittoria per 2-0 sul Kalmar, mentre ilha subito una sconfitta per 2-1 contro l’Hammarby nella sua ultima partita nella massima serie svedese. Il calcio di inizio di IFKvs IFKè previsto alle 19 Anteprima della partita IFKvs IFKa che punto sono le due squadre IFKIlè 13 volte campione di Svezia, con l’ultimo successo nel 2015, mentre nel 2018 si è classificato secondo, ma l’IFK ha chiuso al 12° posto lo scorso campionato. La squadra di Glen Riddersholm ...