Idris Sanneh è morto | il saluto di Fabio Fazio e degli altri personaggi del mondo dello spettacolo

Poi mi si gela il sangue! " Ciao care amiche e cari amici,ha lasciato questa terra oggi, di venerdì, il suo giorno preferito, accompagnato dalle sue Donne e da tanto Amore . La mancanza ...Ieri 4 agosto 2023,e morto . Il giornalista che aveva guadagnato notorietà grazie alla sua partecipazione al programma televisivo Quelli che il calcio , ci ha lasciati. Appena la notizia si è diffusa ...Fabio Fazio, commosso, ha ricordato a San Casciano dei Bagni l'amico, tifoso juventino di Quelli che il calcio, scomparso ieri a 72 anni. Il conduttore, ospite ieri sera della rassegna 'La Terrazza di San Casciano', ha detto: 'Una persona di grande ...

Idris era ricoverato in ospedale a Brescia da alcune settimane. Edrissa Sanneh, questo il nome completo di Idris, era originario del Gambia e viveva a Bedizzole in provincia di Brescia. Era diventato ...Se ne va il volto che ha segnato alcuni degli episodi più simpatici di Quelli che il calcio, e arrivano i saluti di personaggi come Fabio Fazio e Simona Ventura ...