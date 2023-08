Idris in cielo Quando disse | “Mourinho a Roma? Zero titoli”

(Di sabato 5 agosto 2023)è morto. Una notizia che rattrista tutti coloro che lo hanno amato. A Brescia il celebre personaggio televisivo e giornalista (indimenticabili le sua presenze in tv a Quelli che il Calcio con Fabio Fazio) è morto in queste ore. Da diverse settimane era ricoverato in ospedale.(Edrissa Sanneh, nato il 2 gennaio 1951) ha fatto la storia come opinionista sportivo (gambiano naturalizzato italiano, di origini senegalesi). Grande simpatia, un’energia e un’allegria contagiose. Lo avevamo intervistato nell’estate 2021 al Vip Master Milano Marittima. Riproponiamo quella bella e divertente intervista fatta al Circolo Tennis di Milano Marittima.aveva promesso che la sua amata Juventus sarebbe tornata presto la Numero Uno in Italia ovvero che lo scudetto sarebbe tornato a Torino. “Altro chedi José ...

(Drammatico, Avventura) in onda alle 21.15 su, un film di James Marsh, con Colin Firth, ... Thriller) in onda alle 23.35 su 20 , un film di Mark Neveldine e Brian Taylor, con Nicolas Cage,...... Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Justin Chadwick, conElba e Naomie ... Chocolat (Commedia, Sentimentale) in onda sualle ore 21.15 , un film di Lasse Hallström, con ...(Drammatico, Avventura) in onda alle 21.15 su, un film di James Marsh, con Colin Firth, ... Thriller) in onda alle 23.35 su 20 , un film di Mark Neveldine e Brian Taylor, con Nicolas Cage,...