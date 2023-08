Watch, nonostante alcune critiche, è stato un buon primo passo da parte dinell'ambito degli smartwatch . Ora, con il secondo modello, il colosso di Mountain View sembra voler ...L'attesoWatch 2 sta per svelare un ventaglio di miglioramenti rivoluzionari, mentre l'industria attende con impazienza l'annuncio ufficiale da parte del gigante tecnologico.è sul punto di ...Grazie ai dati della sonda MRO della NASA è possibile esplorare Marte in 3D comeEarth, ecco la mappa interattiva Scogliere, crateri da impatto e tracce di diavoli della ...superficie per. ...

I Google Pixel diventano ancora più sicuri con questa nuova funzione TuttoAndroid.net

Nuova campagna di BigG mirata agli utenti Apple, che punta a mostrare come anche con Android si possano fare esattamente le stesse cose, se non di più.Dopo il successo delle luci per albero di Natale, i Twinkly Squares sono la proposta valida per tutte le stagioni, per chi vuole creare atmosfera o ama la Pixel Art.