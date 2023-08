Hogwarts Legacy | potrebbe arrivare molto presto un sequel!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 agosto 2023)essere in arrivo un sequel di, uno dei giochi più importanti del 2023 e, sebbene tutto il parlare sul gioco si siano placate dopo la sua uscita, ha venduto oltre 15 milioni di copie da febbraio, un risultato davvero impressionante.: e se in cantiere ci fosse un nuovo sequel? La cosa non sorprende più di tanto, visto che la serie di Harry Potter è uno dei più grandi franchise del pianeta, con una manciata di film, spin-off, una serie televisiva in arrivo e merchandising. La prospettiva di un gioco di ruolo di Harry Potter è stata attesa per anni dai fan dopo aver visto la fantasia di una scuola di maghi in lotta contro il male nei libri e nei film.è riuscito a realizzare questa fantasia per molti ...