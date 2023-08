Heidenheim-Verona oggi in tv | data | orario e diretta streaming Amichevole 2023

(Di sabato 5 agosto 2023) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole comeprecampionatodella formazione scaligera. I ragazzi allenati da Marco Baroni, dopo aver cominciato la loro preparazione in vista dell’esordio stagionale nel campionato di Serie A, sono pronti a mettere altri minuti nelle gambe in una gara abbastanza difficile, contro un club di Bundesliga. La partita andrà in scena alle ore 15:30 di sabato 5 agosto. Non è prevista per ora unatelevisiva della partita. Possibile però che la società decida di trasmettere il match sui suoi canali social. SEGUI LASportFace.

Heidenheim-Verona, domani l’Hellas parte per la Germania Hellas1903.it

