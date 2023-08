Harry e Meghan esclusi dalla prossima riunione di famiglia

Leggi su velvetmag

(Di sabato 5 agosto 2023) Il principeMarkle hanno ricevuto un rifiuto implicito da parte dellaReale, con cui non sembrano placarsi i dissapori. Il duca e la duchessa di Sussex, infatti, non sono stati invitati alle commemorazioni che lasta organizzando per celebrare il primo anniversario della morte della regina Elisabetta II. L’one della coppia sembra essere maggiormente significativa se a ciò si aggiunge che si troverà già in Europa. Come riportato dai tabloid, infatti, il principeMarkle in quei giorni dovrebbero trovarsi in Europa per essere presenti agli Invictus Games. I giochi, infatti, prenderanno il via a partire dal giorno dopo l’anniversario di morte della regina Elisabetta. Tuttavia i Sussex non faranno una deviazione nel ...