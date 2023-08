HamKam vs SK Brann – probabili formazioni

(Di sabato 5 agosto 2023) L’cercherà di allontanarsi ulteriormente dalle ultime tre posizioni della classifica dell’Eliteserien norvegese domenica 6 agosto, quando accoglierà ilal Briskeby Stadion. I padroni di casa si trovano attualmente al 13° posto, con soli tre punti di vantaggio sul Sandefjord per i playoff retrocessione, dopo essere usciti di recente dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti sono scesi al sesto posto dopo le sconfitte consecutive. Il calcio di inizio divs SKè previsto alle 17 Anteprima della partitavs SKa che punto sono le due squadreDopo essersi piazzato un posto sopra le ultime tre posizioni nell’Eliteserien norvegese la scorsa stagione, l’si è ritrovato di nuovo a lottare per il ...

Eliteserien, la sedicesima giornata corrisponde alla prima di ritorno: impegno non impossibile per la capolista Bodo Glimt.