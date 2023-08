Gvardiol arriva al Manchester City per 90 milioni | è il difensore più pagato della storia

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 agosto 2023) Ilpiùdel calcio se lo aggiudica il. Il croato Joskoè stato appena acquistato dal Lipsia per una cifra di 90+ bonus, superando la cifra sborsata dallo United per Maguire. Secondo quanto riportato da Marca: “Pep Guardiola non è soddisfatto del suo triplete. Vuole di più. Non gli basta aver vinto Campionato, Coppa e Champions League, vuole ancora perfezionare la “macchina” del. La difesa, paradossalmente, è stata una priorità per Guardiola da quando èto all’Etihad nel 2016. Ilha speso 71,6per Ruben Dias, 65 per Laporte e Joao Cancelo, 57,5per ...