Gunther | “Non ho accettato subito la WWE perché era incentrata sull’intrattenimento”

(Di sabato 5 agosto 2023)ha recentemente raccontatoall’inizio esitava a firmare con la WWE, essendo più incline al wrestling tecnico. Inizialmente si diceva che il Ring General fosse disinteressato a unirsi al gigante mondiale. Tuttavia, il 35enne ha finalmente firmato il contratto con la compagnia nel 2019. Dopo essere diventato l’NXT UK Champion più longevo,è entrato nel main roster nel 2022. Ora gli mancano pochi giorni per diventare il campione intercontinentale più longevo di tutti i tempi. In una recente intervista, il leader dell’Imperium ha dichiarato che la promotion con sede a Stamford è piùsportivo, motivo per cui era riluttante a entrare nella WWE.ha ricordato di essere cresciuto guardando il wrestling giapponese e di essere ...