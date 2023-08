GPS docenti | ecco le graduatorie per il 2023 24 Nuove pubblicazioni

(Di sabato 5 agosto 2023) Continua la pubblicazione delle GPSprovinciali per la supplenze dopo la presentazione della domanda per incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo e per le supplenze anno scolastico anno scolastico/24, scaduta il 31 luglio. L'articolo .

Supplenzesostegno 2023,con titolo estero in attesa di riconoscimento: sì supplenza, ni ruolo. Cosa fare È possibile inviare un quesito all'indirizzo [email protected] (non è ...Prendono il via le operazioni di nomina deida prima fasciaSostegno ed elenchi aggiuntivi: si tratta di contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo dopo superamento dell'anno di prova e formazione, come previsto dall'......42 Se si ha il diploma magistrale preso entro il 2002 e inseriti nelleprima fascia infanzia e ...37 Iingabbiati avranno modo di completare i percorsi in tempo per partecipare alla mobilità ...

Docenti che accettano assunzione per il ruolo da GPS 2023/24, quando saranno cancellati dalle altre graduatorie Orizzonte Scuola

Per completezza di informazione, ricordiamo che i docenti assunti dal concorso straordinario bis e dalle GPS sostegno I fascia nel 2022/23, hanno presentato domanda di assegnazione provvisoria (pur ...Docenti, insegnanti di religione e di sostegno, personale Ata e dirigenti scolastici. L’ultimo Consiglio dei ministri che si è tenuto giovedì tre agosto ha decretato una nuova infornata di lavoratori ...