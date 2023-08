GP Gran Bretagna | Qualifiche | un grande Bezzecchi prende la pole

(Di sabato 5 agosto 2023) Anche laposition è stata assegnata in questevalevoli per il GPdi MotoGP. Sulla pista di Silverstone sventola, prepotente, ancora la bandiera della Ducati: è Marco, in sella a Mooney VR46 Racing Team, ad aver centrato il miglior tempo su pista mettendosi alle spalle Jack Miller di KTM e Alex Marquez di Gresini Racing. Quarto Francesco Bagnaia su Ducati, addirittura ultimo Fabio Quartararo su Yamaha. GP: l’ordine di arrivo (Credit foto: Mooney VR46 Racing Team)1 72 MarcoITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q2 2’15.359 5 5 303.32 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 2’15.629 2 7 0.270 0.270 284.93 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP ...

Sotto il diluvio di Silverstone Marco Bezzecchi con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team, nonostante una caduta nel finale, ha conquistato la pole position nel Gp della Gran Bretagna di MotoGp con il tempo di 2:15.359, precedendo Jack Miller con del Red Bull KTM Factory Racing e Alex Marquez con la Ducati del Gresini Racing MotoGp. Quarta la Ducati di Pecco Bagnaia.

Pole position col botto per Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), che a Silverstone firma il miglior crono delle qualifiche del Gran Premio Monster Energy della Gran Bretagna per poi finire a terra.