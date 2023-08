Governo | Fratoianni | ' preoccupati per controllo export armi'

(Di sabato 5 agosto 2023) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - "Poiché la legge 185 sulla regolamentazione dell'esportazione diè una legge molto avanzata, anche se negli anni è stata tradita più volte, siamo davveroper l'ultima decisione delMeloni. E dunque ci preoccupa molto la volontà di sottoporre alla totale discrezionalità politica ilsull'di: così si rischia di ridurre la trasparenza. Se ilcome afferma vuole davvero rassicurare, si adoperi per inserire vincoli più rigorosi come quelli del Trattato internazionale sul commercio delle". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Abbiamo già visto esportazioni verso Paesi con ...

Roma, 5 ago. " " "Che dalle parti delMeloni avessero qualche problema con la storia lo avevamo capito, ma definire storica la ... Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, ...... gran parte del merito è anche dell'alloraguidato da Silvio Berlusconi , che tramite una ... alle dipendenze di Bonelli e, ai quali dovrebbe rivolgersi per avere persino una penna in ...La coppia Nicola- Elisabetta Piccolotti, coniugi aderenti al gruppo Alleanza Verdi - ... Esso così terminava: 'impegna ilper reperire risorse per combattere la dispersione ...

Follia a destra. Fratoianni propone la patrimoniale. E il governo dice sì (di F. Olivo) L'HuffPost

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “Poiché la legge 185 sulla regolamentazione dell’esportazione di armi è una legge molto avanzata, anche se negli anni è stata tradita più volte, siamo davvero preoccupati pe ...Se la maggioranza si fosse limitata all’approvazione, sia pur con qualche distinguo, di un ordine del giorno che prevede un’imposizione straordinaria per chi possiede beni mobiliari o immobiliari supe ...