Gosens | finalmente decisione presa Futuro delineato | la posizione

Leggi su inter-news

(Di sabato 5 agosto 2023) Robinhapreso la suasul. Il calciatore era in bilico tra Wolfsburg e Inter, ecco la suadi seguito.– Robinha deciso di rimanere all’Inter. Il calciatore non è rimasto convinto dal progetto del Wolfsburg secondo Florian Plettenberg di Sky Sport De, unica squadra rimasta interessata al calciatore negli ultimi giorni. L’Union Berlino si era già defilato per la richiesta troppo alta nerazzurra. L’esterno sarà perciò ancora a disdi Simone Inzaghi, il Wolfsburg ha ufficializzato l’acquisto di Rogerio dal Sassuolo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) ...