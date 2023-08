(Di sabato 5 agosto 2023)ha chiuso proprio ieri unper il. Acquistato un giovaneclasse 2007 dal Real Madrid per la Primavera, Hugo Humanes– Unda unroseo assicurato, così si dice in Spagna.ha creduto nella prospettiva e acquistato dal Real Madrid il giovane calciatore classe 2007 Hugo Humanes. Nel suo primo anno giocherà ovviamente in Primavera, anche qui da sotto età. Dal suo approdo alle Merengues il giocatore ha segnato più di 100 gol nelle giovanili, firmerà in nerazzurro un contratto da tre anni.mediario che ha permesso l’avvenire della trattativa è stato lo stesso di Yann Sommer, Edoardo Crnjar. Fonte: Tuttosport – ...

Per il centrocampista autografi con i tifosi @calciomercatoit pic.twitter.com/VMDo9aNrbL- Martin Sartorio (@MartinSa1988) August 4, 2023 14:00 04 AgostoInter, ecco Hugo Humanesdal Real ...Non è detto che questa operazione di marketing non rappresenti un bruttoper la discussione ... Lionel Messi (481 milioni) e Selena(426 milioni). In un comunicato stampa, Kylie Jenner ha ...Il fulcro della storia sono lei e Dalton". Con questa premessa necessaria, entra in gioco ...di scena finale: "In fin dei conti dovrei ringraziarla, perché se non fosse stato per lei, non ...

Gomez, colpo del futuro per l’Inter. Attaccante dal fiuto innato – TS Inter-News.it

come svelato da Sky Sport l’Inter ha ormai chiuso il colpo per l’attaccante del Real Madrid, Hugo Humanes Gomez, classe 2007, che arriva a titolo definitivo e sarà aggregato inizialmente alla ...Colpo in entrata per il futuro in casa Inter. Arriva un baby attaccante dal Real Madrid, svela Gianluca Di Marzio a Sky ...