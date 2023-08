Golpe in Niger | ultimatum Francia | “Ripristinare democrazia entro domani”

(Di sabato 5 agosto 2023) (Adnkronos) –dellaai golpisti in. "La richiesta unanime della comunità internazionale, lo ripeto ancora una volta, è diimmediatamente lae prima della scadenza del termine fissato dai Paesi della regione, che cade. Quindi hanno fino aper rinunciare a questo avventurismo, a queste avventure personali, elain", ha dichiarato la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, in un'intervista a Rfi, dopo aver incontrato a Parigi il primo ministroino, Ouhoumoudou Mahamadou. "Dobbiamo prendere molto sul serio la minaccia del ricorso all'intervento da parte di questi Paesi, è una minaccia credibile", ha ...

L'esito della riunione dei Paesi africani I capi di stato maggiore dei 10 paesi rimasti nell'Ecowas - meno, Burkina Faso, Guinea, Mali e Chad, Paesi estromessi dopo i recenti- si sono ...Leggi anche, golpisti rompono relazioni con 4 Paesi, manifestazione pro -a Niamey: slogan contro Francia e Ecowasin, Russia fa appello al dialogo. Mali e Burkina Faso ...Giovedì sera, una delegazione dell'Ecowas, si era recata inper trovare una soluzione alla ...per ripristinare l'ordine costituzionale e scongiurare le 'conseguenze devastanti' che il...

Colonna ha denunciato il golpe come "inaccettabile" e ha sottolineato che queste "pratiche non sono più ammesse". La Francia "sostiene con fermezza e determinazione gli sforzi dell'Ecowas per ...Che tristezza vedere l’Africa festeggiare, come sta accadendo da giorni in Niger, l’avvento di un nuovo imperialismo! Ma anche che preoccupazione, visto che a rimetterci di questo passo saremo anche n ...