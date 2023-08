Golf | Russell Henley guida a metà Wyndham Championship 2023 su Horschel

(Di sabato 5 agosto 2023) Si è chiuso il secondo giro al, ultimo torneo prima dei playoff della FedEx Cup e, per questo, ultimo appiglio di speranza per diversi al fine di entrare nei 70 che giocheranno i relativi tre eventi. Al comando, per il momento, c’è, che con il -4 delle seconde 18 buche conferma la leadership e si pone a -12. In seconda posizione, con un recupero di 14 posti, c’è Billy, che ringrazia la sua giornata estremamente positiva, da -8 (62 colpi), per issarsi subito dietro al connazionale. Per lui sette birdie, un eagle e un bogey, e tanto gli basta per rientrare in quella che, all’americana, si chiama contention con -11., PGA Tour:il ...

Russell Henley fired a four-under par 66 on Friday to maintain his one-stroke lead in the Wyndham Championship as Justin Thomas boosted his bid to make the US PGA Tour playoffs.Russell Henley is turning back the clock – just a bit, to 2021. That was the year he raced out of the gate with a 62 and 64 to grab the 36-hole lead, but he sputtered on Sunday and missed out on a six ...