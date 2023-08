Gmg | un viaggio di fede Diario di bordo | giorno 4 | il primo abbraccio con Papa Francesco

(Di sabato 5 agosto 2023) Lisbona – “Abbiamo finalmente respirato l’aria della Gmg”. Dopo la tappa a Fatima (leggi qui), i giovani delle diocesi costiere del Lazio sono giunti a Lisbona per prendere parte agli eventi clou della Giornata Mondiale della Gioventù. La sveglia è suonata presto: prima di lasciare Fatima per fare rotta verso la capitale portoghese, i giovani hanno celebrato messa ospiti del convento dei Silenziosi Operai della Croce. Quindi in pullman per 127 chilometri. “Abbiamo preso posto in alloggio, pranzato e poi ci siamo avviati verso l’area della Via Crucis – ci raccontano i ragazzi -. È stata una Via Crucis animata con balli e testimonianze di persone che hanno raccontato la Via della Croce ai giorni nostri (leggi qui). Vivere e osservare queste scene da sotto il palco insieme a centinaia di migliaia di giovani ha suscitato nel cuore di tanti di noi sorpresa e emozione. Questo ha permesso a ...

