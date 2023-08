Gmg Il Papa a Fatima prega per la pace E conia un nuovo titolo per la Madonna | “Maria affrettata”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 5 agosto 2023)– Un cielo plumbeo lentamente lascia il posto ai caldi raggi del sole che iniziano a baciare la Cova di Iria all’arrivo diFrancesco, che in elicottero ha raggiunto questa mattina il Santuario diperre il Rosario. Una tappa obbligatoria per il Pontefice, che in questi giorni si trova a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù il cui motto è proprio ispirato da un versetto del Vangelo che narra della Vergine. Non solo. Mai come in questi tempi la storia dei pastorelli e delle apparizioni dellasono attuali. Nel 1917 in Europa imperversava la guerra. Due dei tre pastorelli, Francisco e Giacinta, morirono di influenza spagnola, pandemia che in quel periodo imperversava. Le coincidenze odierne, tra Covid e conflitto tra Ucraina e Russia sono ...