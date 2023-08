Gli orti della Malpensata affidati all’Opera Bonomelli | “Li gestirà per fini terapeutici”

(Di sabato 5 agosto 2023) Bergamo. Promuovere il verde urbano e la sua funzione sociale. È l’obiettivoproposta portata in Giunta dall’assessore al Verde pubblico del Comune di Bergamo Marzia Marchesi e che prevede la valorizzazione deglicollettivicittà. Come quellicon una delibera alla Fondazione OperaOnlus che liper”. L’Opera, che ha presentato un apposito progetto, farà così deglidi via Mozart allauno spazio in cui creare percorsi di cittadinanza attiva e di aggregazione sociale – anche per persone con fragilità – oltre che di sensibilizzazionecittadinanza ...

...idrica acqua potabile per innaffiare, giardini e piazzali, e anche per lavare automezzi. "I prelievi di acqua dalla rete idrica " si legge nell'ordinanza - sono consentiti esclusivamente per...... come testimoniato da associazioni animaliste giunte subito sul posto, come Lndc Animal Protection, 'hanno abbattuto le colone all'interno del parco, dove ci sono. C'era una nota del ...Spero cheesponenti della maggioranza di Governo che a livello locale stanno difendendo le ... II.2.3 punto d) con esclusione di Spr3, Spr4 e Spr8 su aree date in concessione eurbani ad uso ...

GLI ORTI URBANI COMBATTONO IL DEGRADO, MIGLIORANO LA ... Donne Geometra

Loano. Venerdì 11 agosto alle 18 in Orto Maccagli a Loano si terrà un incontro formativo/informativo dedicato a “Prevenire, riconoscere e trattare i sintomi che possono precedere la morte cardiaca ...Serrastretta - Si terrà il 13 agosto ad Accaria del comune di Serrastretta, la “sagra dell’orto”. Un appuntamento ormai ventennale ... Vi aspettiamo", affermano gli organizzatori.