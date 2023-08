(Di sabato 5 agosto 2023) Gliil. Lo dimostra lo studio del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL), pubblicato su Nature Biomedical Engineering. La sindrome dell’artoè una patologia, che si verifica in coloro che hanno subito un’amputazione, nella quale si ha una viva percezione, spesso spiacevole o dolorosa, dell’arto che non è più presente. I ricercatori del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory hanno sviluppato uno dei dispositivi di refrigerazione più piccoli, intensi e veloci al mondo, il raffreddatore termoelettrico a film sottile indossabile, TFTEC, e hanno collaborato con neuroscienziati per permettere agli amputati di avvertire la temperatura circostante attraverso gli...

... Comune di Siena, Provincia di Siena, Soprintendenza Archeologia Bellee Paesaggio delle ... alle ore 15 nell'aula Magna dell'ospedale, sono invitati tuttistakeholders e i cittadini per ...... capitale eletta dell'economia ma anche della cultura e delle, dove il suo multiforme ingegno d'arte trova giusto alimento. L'impegno come docente al liceo artistico nonimpediscono di ......del Teatro stabile dellemedievali. 'È importante che la nostra città non sia percepita come luogo della noia ma che anzi possa godere di bellezza e cultura', prosegue Antoniozzi. A Viterbo,...

Gli arti fantasma potranno tornare a percepire il freddo, i potenziali impieghi anche per laser e satelliti Il Fatto Quotidiano

L'esposizione “meccano” di Tano Pisano in mostra a Palazzo Vecchio a Firenze è stata proroga fino al 23 agosto 2023 ...Lo studio ricostruisce le storie di vita di persone escluse dai documenti scritti e identificare i loro discendenti ...